Омский «Авангард» перед стартом сезона лишился лучшего бомбардира - Владимир Ткачев получил тяжелую травму.
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Омский «Авангард» перед стартом сезона лишился лучшего бомбардира - Владимир Ткачев получил тяжелую травму.