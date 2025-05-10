Песков: на параде Победы присутствовал высший офицерский состав военных из КНДР

На параде в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который прошел на Красной площади в Москве, присутствовали командиры подразделений Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР), участвовавшие в освобождении Курской области.
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