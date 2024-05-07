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Галактионов о «Локо» после 1:0 с «Ростовом»: «Ребята – красавцы, очень внимательно сыграли в обороне. Готовились к такому давлению»

Московский клуб одержал победу в матче 27-го тура Мир РПЛ. – Сегодня на первый план вышла организация и игровая дисциплина на поле.

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