66.RU: глава свердловского "Яблока" Максим Петлин уехал из России

Глава свердловского отделения партии «Яблоко» Максим Петлин покинул Россию. Об этом сообщает 66.RU со ссылкой на источники.
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