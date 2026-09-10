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ТАСС

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Спасшие ребенка на пожаре в Мурманске дорожные работники не считают себя героями

Спасшие ребенка на пожаре в Мурманске дорожные работники не считают себя героями

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники "Управления дорожного хозяйства" Мурманска, которые спасли на пожаре выпрыгнувшего из окна ребенка, растянув одеяло, не считают себя героями.

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