Спасшие ребенка на пожаре в Мурманске дорожные работники не считают себя героями

МУРМАНСК, 10 сентября. /ТАСС/. Сотрудники "Управления дорожного хозяйства" Мурманска, которые спасли на пожаре выпрыгнувшего из окна ребенка, растянув одеяло, не считают себя героями.
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