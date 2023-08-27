Как пропаганда заставила верить россиян, что они живут в самой лучшей стране

Всё таки россиян можно отнести к самым внушаемым людям. Только этим можно объяснить тот факт, что мы, живя в одной из самых неблагополучных стран по уровню распределения доходов, можем считать, что живем в одной из самых справедливых стран в мире.
Всё таки россиян можно отнести к самым внушаемым людям. Только этим можно объяснить тот факт, что мы, живя в одной из самых неблагополучных стран по уровню распределения доходов, можем считать, что живем в одной из самых справедливых стран в мире.
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