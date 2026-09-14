Памфилова: пропускающие дебаты кандидаты в депутаты могут проиграть выборы

Кандидаты в депутаты, который пропускают предвыборные дебаты, рискуют потерпеть поражение на выборах.
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Путин перед своими выборами дебатов не проводил, так и едросовцами из "его партии" на фига суетится? И так победят. 225 по спискам. На хрена им дебаты?