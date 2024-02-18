В США шокировали заявлением после освобождения Авдеевки

«ВС РФ полностью отрезали южную часть Авдеевки»: Сырский примчался на фронт, чтобы остановить бегство ВСУ: Новости из Авдеевки к утру 14.02.2024 г., последние данные о боях за авдеевский укрепрайон в ходе СВО