Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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«Это не мы, это обстоятельства!»: приезжие из Узбекистана и Таджикистана взвыли из-за отлова нелегалов в Коммунарке

«Это не мы, это обстоятельства!»: приезжие из Узбекистана и Таджикистана взвыли из-за отлова нелегалов в Коммунарке

  Полиция усилила рейды в нескольких районах Новой Москвы и уже поймала десятки нелегалов.

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ALEKSANDR LIS

не знание русского языка-ведет к не знанию российского законодательства- а следовательно к тотальной депортации! Действия сотрудников Исполнительных органов абсолютно верный! Не знание закона не освобождает от ответственности!