«Это не мы, это обстоятельства!»: приезжие из Узбекистана и Таджикистана взвыли из-за отлова нелегалов в Коммунарке

Полиция усилила рейды в нескольких районах Новой Москвы и уже поймала десятки нелегалов.
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Сначала нужно почистить российскую Думу от депутатов-дебилов, крышующих массовый и неконтролируемый завоз мигрантов и их семей!
вот именно надо их сотнями тысяч выпроваживать в еплушках вместе со всем оралом родсвенников и за их счёт или за счёт диаспор!!!
Десятки поймали, а миллионы гуляют спокойно.
не знание русского языка-ведет к не знанию российского законодательства- а следовательно к тотальной депортации! Действия сотрудников Исполнительных органов абсолютно верный! Не знание закона не освобождает от ответственности!
Зачеи в России эта мутная и безобразная публика склонная к преступлениям изТаджикии и Узбекии ? Всех назад к верблюдам,баранам ,ослам и ишакам. Там они как раз к месту.
Гнать всех этих ПРИМАТОВ ССАНЫМИ ТРЯПКАМИ,В КИШЛАКИ И АУЛЫ ПАСТИ ИШАКОВ.