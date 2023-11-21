"АвтоВАЗ" продал 1,5 млн автомобилей Lada Granta за 12 лет

Cуммарные продажи Lada Granta с момента выхода модели на рынок составили 1,5 млн автомобилей. Юбилейным автомобилем стал седан белого цвета в базовой комплектации, проданный в Тольятти, сообщили в компании.
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