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Телескоп Nancy Grace Roman увидел первый звёздный свет: NASA запустило его главную камеру

Телескоп Nancy Grace Roman увидел первый звёздный свет: NASA запустило его главную камеру

300-мегапиксельный инструмент Wide Field Instrument получил первые фотоны после активации 18 детекторов, а сам телескоп продолжает подготовку к научным наблюдениям Команда NASA успешно активировала Wide Field Instrument (WFI) — главную научную камеру космического телескопа Nancy Grace Roman.

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