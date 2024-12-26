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Тайна Снежной Королевы

Тайна Снежной Королевы

Снежная Королева — злодейка или нет? И что ею движет — плохие намерения или заветные желания? «Скоморошкин театр» поставил спектакль «Тайна Снежной Королевы», в котором зрители вместе с героями ищут ответы на непростые вопросы.

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