«История одного экспоната» Браслет Датировка: V-IV вв. до н.э. Материал: бронза. Техника: литье.
Браслет
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«История одного экспоната» Браслет Датировка: V-IV вв. до н.э. Материал: бронза. Техника: литье.