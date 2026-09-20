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Смоленская Газета

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Представители казачества Смоленской области посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами

Представители казачества Смоленской области посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Смоленской области продолжаются выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Сегодня, в заключительный день голосования, смоленские казаки посетили региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами.

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