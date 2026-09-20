Представители казачества Смоленской области посетили Общественный штаб по наблюдению за выборами

В Смоленской области продолжаются выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Сегодня, в заключительный день голосования, смоленские казаки посетили региональный Общественный штаб по наблюдению за выборами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым