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Насколько жизнеспособна будет модифицированная российско-турецкая зерновая сделка

Насколько жизнеспособна будет модифицированная российско-турецкая зерновая сделка

Накануне в Сочи прошли переговоры президентов Путина и Эрдогана, который пытался уговорить своего коллегу вернуться к зерновой сделке.

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Комментарии
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Владимир Самборский
Упорство Турции по зерновой сделке не совсем понятно. Цель - накормить беднейшие страны. При чем тут Турция? По-видимому, им понравилось зерно перепродавать и на этом заработать. Но это ведь не навечно? Или Турция,ООН и коллективный Запад стараются хоть чем-то помогать хохлам... А нам-то это зачем? Ну а строительство за наш счет АЭС - им очень понравилось! А надо ли нам это? Одну построим - и хватит!
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