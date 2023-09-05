Насколько жизнеспособна будет модифицированная российско-турецкая зерновая сделка

Владимир Самборский

Упорство Турции по зерновой сделке не совсем понятно. Цель - накормить беднейшие страны. При чем тут Турция? По-видимому, им понравилось зерно перепродавать и на этом заработать. Но это ведь не навечно? Или Турция,ООН и коллективный Запад стараются хоть чем-то помогать хохлам... А нам-то это зачем? Ну а строительство за наш счет АЭС - им очень понравилось! А надо ли нам это? Одну построим - и хватит!