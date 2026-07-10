Russia's New Bullets Disintegrate Into 3 Mid-Flight, Can Hit High-Speed Drones Authored by Prabhat Ranjan Mishra via Interesting Engineering, A Russian company has developed a new type of rifle bullets that split into three mid-flight, according to reports.
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