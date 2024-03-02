СМИ: Минобороны ФРГ опасается, что утечка могла затронуть больше внутренних переговоров

Министерство обороны Германии обеспокоено возможностью утечки большего объема информации относительно своих внутренних переговоров, а не только опубликованного фрагмента разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту.
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