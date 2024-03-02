Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 914 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Anatoliy Skorohodov
    Стул сломался под Эрдоганом. Мы не сможем его отремонтировать, пока он сидит на нём. Ладно, пусть сидит пока. Лишь бы...Экспорт Турции в ...
  • Олег Самойлов
    Взрывы газопровода - это никого не интересует из пиндосятины и подпиндоссников! Их больше интересует, почему лехуюжын...Небензя заявил о ...
  • Betahon
    В СССР эффективно работал НИИ конъюнктуры и спроса населения, выдававший объективные оценки и анализ рынка. Мнение же...Мурашко: потребле...

СМИ: Минобороны ФРГ опасается, что утечка могла затронуть больше внутренних переговоров

СМИ: Минобороны ФРГ опасается, что утечка могла затронуть больше внутренних переговоров

Министерство обороны Германии обеспокоено возможностью утечки большего объема информации относительно своих внутренних переговоров, а не только опубликованного фрагмента разговора немецких военных об ударе по Крымскому мосту.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Betahon
Наконец-то поняли, что архивы Штази находятся у России и вместе с оставшимися долгу офицерами ГДР работают! То ли еще будет😎
Ответить
17 час.
Betahon
...а люди остались!
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх