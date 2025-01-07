Флавио Бриаторе: Я не стал бы подписывать Хэмилтона

Флавио Бриаторе: Я не стал бы подписывать ХэмилтонаLAT Images / MercedesКонсультант Alpine и экс-руководитель Renault Флавио Бриаторе не уверен, что Ferrari поступила правильно, подписав контракт с семикратным чемпионом мира Формулы 1 Льюисом Хэмилтоном.
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