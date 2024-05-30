FT узнала о нехватке 95% ПВО для защиты восточного фланга НАТО

Global Look Press/Bernd WÃ stneck/dpa Для защиты стран Центральной и Восточной Европы в случае полномасштабного нападения у стран НАТО имеется лишь 5% от необходимых средств противовоздушной обороны (ПВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии