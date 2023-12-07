Все больше мусора сортируют и увозят на переработку в Прибайкальском нацпарке

В Прибайкальском нацпарке рассказали, что стали больше сортировать и вывозить на переработку мусор. Объёмы раздельно собранных отходов растут, о чем свидетельствуют подсчёты вторсырья, вывезенного с площадок РСО на острове Ольхон и в начале маршрута «Большая Байкальская тропа-1».
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