Все больше мусора сортируют и увозят на переработку в Прибайкальском нацпарке

В Прибайкальском нацпарке рассказали, что стали больше сортировать и вывозить на переработку мусор. Объёмы раздельно собранных отходов растут, о чем свидетельствуют подсчёты вторсырья, вывезенного с площадок РСО на острове Ольхон и в начале маршрута «Большая Байкальская тропа-1».