В S7 опровергли данные о возгорании двигателей севшего в Новосибирске самолета

Telegram-канал Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Самолет авиакомпании S7 Airlines ("Сибирь"), выполнявший рейс Новосибирск-Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности, а не из-за возгорания, сообщили в Telegram-канале перевозчика.
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