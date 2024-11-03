"Вы ещё пожалеете". Цыгане вернулись в Коркино. "Хоромы баронов" взяли под усиленную охрану

Катерина

Терпеть не могу цыганское племя... они впитали все людские пороки. Во все времена... и при любой власти паразитировали. Поэтому поставила твоему КОММЕНТУ лайк. А сама сижу и думаю... а ведь НАШИХ же мужиков, всё равно, выловят и посадят. Причём посадят ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНО. Поэтому не устану ОРАТЬ: МУЖИКИ, идите работать в МВД и другие силовые структуры Страны. Вы не пойдёте, там ЧУЖИЕ гнёзда совьют. Это уже происходит...