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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Вы ещё пожалеете". Цыгане вернулись в Коркино. "Хоромы баронов" взяли под усиленную охрану

"Вы ещё пожалеете". Цыгане вернулись в Коркино. "Хоромы баронов" взяли под усиленную охрану

Цыгане, бежавшие после бунта в Коркино, вернулись в свои дома и угрожают местным. Пока "хоромы баронов" находятся под усиленной охраной, жителям городка угрожают: "Вы ещё пожалеете".

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Комментарии
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ВК
Виктор Каменский
Пора СВО в Россию переводить.
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3 час.
Катерина
Терпеть  не  могу  цыганское  племя... они  впитали  все людские  пороки. Во  все  времена...  и  при  любой  власти  паразитировали.  Поэтому   поставила  твоему  КОММЕНТУ  лайк.  А  сама  сижу  и  думаю...  а  ведь  НАШИХ  же  мужиков,  всё  равно,   выловят  и  посадят.  Причём  посадят  ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНО.  Поэтому  не  устану  ОРАТЬ: МУЖИКИ, идите  работать  в  МВД и  другие  силовые  структуры Страны. Вы  не  пойдёте,  там ЧУЖИЕ гнёзда  совьют.  Это  уже  происходит...
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2 час.
Катерина
Вали  к  своим  &quot;европейским  монархам&quot;!  А  вот  НАШ   комиссар!
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1 час.

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