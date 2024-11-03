Цыгане, бежавшие после бунта в Коркино, вернулись в свои дома и угрожают местным. Пока "хоромы баронов" находятся под усиленной охраной, жителям городка угрожают: "Вы ещё пожалеете".
"Вы ещё пожалеете". Цыгане вернулись в Коркино. "Хоромы баронов" взяли под усиленную охрану
Комментарии
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ВК
Виктор Каменский
Пора СВО в Россию переводить.
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3 час.
Катерина
Терпеть не могу цыганское племя... они впитали все людские пороки. Во все времена... и при любой власти паразитировали. Поэтому поставила твоему КОММЕНТУ лайк. А сама сижу и думаю... а ведь НАШИХ же мужиков, всё равно, выловят и посадят. Причём посадят ОБРАЗЦОВО-ПОКАЗАТЕЛЬНО. Поэтому не устану ОРАТЬ: МУЖИКИ, идите работать в МВД и другие силовые структуры Страны. Вы не пойдёте, там ЧУЖИЕ гнёзда совьют. Это уже происходит...
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2 час.
Катерина
Вали к своим "европейским монархам"! А вот НАШ комиссар!
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1 час.
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