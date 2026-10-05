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В Минздраве сообщили о новых штаммах гриппа, к которым у россиян нет иммунитета

В Минздраве сообщили о новых штаммах гриппа, к которым у россиян нет иммунитета

В России циркулируют новые варианты вируса гриппа, к которым у жителей страны нет иммунитета. Об этом журналистам РИА Новости сообщил директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

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