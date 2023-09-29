Транспортный коридор «Север-Юг»: Волга впадает в Индийский океан

Иранские беспилотники не в силах преодолеть гидроузел на Волге, но задача решаемая Александр Широкорад Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС В июне 2022 года на саммите в Ашхабаде президент Владимир Путин отметил важность международного транспортного коридора «Север-Юг».