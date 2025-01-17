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Власти Овидиополя требуют, чтобы УПЦ отказалась от Грамоты Патриарха Алексия

15 января 2025 года в Овидиопольской территориальной общине состоялось заседание комиссии, на котором обсуждались вопросы переименования улиц и других объектов, имеющих отношение к российскому наследию, а также демонтаж коммунистических символов на памятниках истории и культуры.

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