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Китай

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МИД КНР: Ответственность за столкновение судов вблизи рифа Сяньбинь полностью лежит на Филиппинах

Пекин, 27 августа /Синьхуа/ -- Ответственность за столкновение судов вблизи рифа Сяньбинь в Южно-Китайском море /ЮКМ/ полностью лежит на Филиппинах, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, призвав Филиппины немедленно прекратить посягательство и провокационные действия и отозвать соответствующее судно.

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