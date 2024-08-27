МИД КНР: Ответственность за столкновение судов вблизи рифа Сяньбинь полностью лежит на Филиппинах

Пекин, 27 августа /Синьхуа/ -- Ответственность за столкновение судов вблизи рифа Сяньбинь в Южно-Китайском море /ЮКМ/ полностью лежит на Филиппинах, заявил в понедельник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, призвав Филиппины немедленно прекратить посягательство и провокационные действия и отозвать соответствующее судно.