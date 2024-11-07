Татарстанда Коксаки вирусына карата сораулар буенча кайнар линия эшли башлады

Кулланучы хокукларын яклау һәм кеше иминлеге өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең (Роспотребнадзор) ТР буенча идарәсе гражданнарга Коксаки вируслары китереп чыгарган инфекциягә карата сораулар буенча консультацияләр бирү өчен кайнар линия эшен оештырды.
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