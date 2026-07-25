МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 743 подписчика

В Wildberries сказали, что будут делать из-за атак на логистические центры: весь список мер

В Wildberries сказали, что будут делать из-за атак на логистические центры: весь список мер

Дроны продолжают атаковать склады маркетплейса в России МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. Компания RWB (Wildberries & Russ) объявила список мер поддержки для семей погибших и пострадавших сотрудников, а также для бизнеса, который потерял товар.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии