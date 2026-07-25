В Wildberries сказали, что будут делать из-за атак на логистические центры: весь список мер

Дроны продолжают атаковать склады маркетплейса в России МОСКВА, 25 июля, ФедералПресс. Компания RWB (Wildberries & Russ) объявила список мер поддержки для семей погибших и пострадавших сотрудников, а также для бизнеса, который потерял товар.
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