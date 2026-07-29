Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot

Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает портал Axios, передает 29 июля телеграм-канал Украина.
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