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Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot

Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" ракет Patriot

Владимир Зеленский попросил американского лидера Дональда Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" из трехсот ракет-перехватчиков для Patriot, сообщает портал Axios, передает 29 июля телеграм-канал Украина.

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