В Центробанке заявили, что пока не видят замедления инфляции

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Центробанк РФ пока не видит устойчивого замедления инфляции. В начале ноября рост цен продолжался высокими темпами, сообщил советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов в рамках коммуникационной сессии по разъяснению денежно-кредитной политики.
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