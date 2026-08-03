Зеленский утвердил новые ограничения против двух десятков компаний из РФ, Белоруссии и Украины

КИЕВ, 3 августа, ФедералПресс. Глава киевского режима Владимир Зеленский расширил санкционный арсенал очередным пакетом, включив в него юридических и физических лиц, которых, по версии украинских властей, используют в интересах российского оборонпрома.
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