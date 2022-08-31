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В Иванове полицейские проводят акцию«Помоги пойти учиться»

В Иванове в преддверии начала нового учебного года инспекторы по делам несовершеннолетних и член Общественного совета при УМВД России по Ивановской области Елена Лебединская приняли участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться».

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