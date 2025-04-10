«Если посмотрю в глаза, то причиню вред» Миллионы россиян жалуются на свое безумие. Кто в этом виноват?

Индуцированное психическое (или бредовое) расстройство — это состояние, когда вполне здоровый человек перенимает симптомы или убеждения психически нездорового человека, в каком-то смысле «заражается» ими.
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