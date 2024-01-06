Расчеты самоходных артиллерийских установок «Акация» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач уничтожили замаскированные бронетехнику и живую силу на позициях ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов вскрыли замаскированные позиции с личным составом и скопление бронетехники ВСУ и передали координаты на командный пункт для дальнейшего уничтожения.
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