Главный тренер медиафутбольного клуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов, в прошлом — чемпион СССР, участник чемпионатов мира и Европы, футболист Ла Лиги в интервью «СЭ» вспомнил о матче Лиги Европы «Ливерпуль» — «Рубин», когда помогал Валерию Чалому в штабе казанцев, и они сыграли вничью с английским грандом.