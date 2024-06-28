Минприроды ликвидирует свалку в калужском лесу по решению суда

Суд удовлетворил требования прокуратуры и обязал Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области устранить свалки на землях лесного фонда, расположенных на территории Воробьевского участкового лесничества ГКУ КО «Жуковское лесничество»Калужской межрайонной природоохранной прокуратурой приняты меры к обеспечению ликвидации свалки на землях лесного фонда «Жуковского лесничества».