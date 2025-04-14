Турция, Мальдивы и Африка: куда поедут россияне летом

МОСКВА, 14 апреля, ФедералПресс. Самыми популярными у российских туристов выездными направлениями этим летом будут Турция, Мальдивы и страны Африки, поделился генеральный директор компании «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.
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