Почта России станет алкомаркетом. В Госдуме поддержали законопроект, согласно которому Почта России начнёт торговать вином российского производства на своём сайте.
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