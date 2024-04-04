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Петербургский дневник

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Сергей Лавров предложил адекватный ответ на теракт в «Крокусе»

Сергей Лавров предложил адекватный ответ на теракт в «Крокусе»

Глава МИД РФ считает, что наращивать антитеррористическое сотрудничество нужно с союзниками по ОДКБ, СНГ и ШОС Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил адекватный ответ на теракт в «Крокус Сити Холле».

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