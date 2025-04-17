Новые тематические пешеходные прогулки стали доступны пенсионерам из Дмитровского

Участие в пеших экскурсиях, посвященных историческим аспектам города, пасхальным обычаям и празднованию Дня Победы стало доступно участникам проекта «Московское долголетие», сообщила пресс-служба социального комплекса столицы.
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