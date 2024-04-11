Волосы – прочь. Мастер шугаринга и электроэпиляции рассказала, как подготовить тело к лету

Вот так незаметно весна прошла экватор. Не успеешь оглянуться – лето. Традиционно к лету представительницы прекрасного пола избавляются не только от набранных в период новогодних праздников килограммов, но и от нежелательных волос на теле.
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