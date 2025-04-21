Что может быть лучше одного ствола? Конечно, два. Советский автомат, который напугал НАТО

В 1986 году конструкторы Сергей Симонов и Петр Ткачёв разработали крайне необычный автомат - АО-63. Он отличался от свои конкурентов множеством показателей, по которым превосходил остальные опытные образцы.
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