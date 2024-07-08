Как и где живёт теперь «отец» группы «Браво» Евгений Хавтан

Его имя неразрывно связано с группой «Браво», которую Евгений Хавтан собрал в далёком уже 1983 году. Критики говорили о том, что коллектив покорил Москву всего за одну ночь, но триумфальное шествие «Браво» началось лишь спустя пару лет после дебютного выступления.