Шоубиз- бессмыс...
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Шоубиз- бессмысленный и беспощадный

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Как и где живёт теперь «отец» группы «Браво» Евгений Хавтан

Как и где живёт теперь «отец» группы «Браво» Евгений Хавтан

Его имя неразрывно связано с группой «Браво», которую Евгений Хавтан собрал в далёком уже 1983 году. Критики говорили о том, что коллектив покорил Москву всего за одну ночь, но триумфальное шествие «Браво» началось лишь спустя пару лет после дебютного выступления.

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