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Политолог Вакаров: Америка может отстранить Зеленского от власти

Политолог Вакаров: Америка может отстранить Зеленского от власти

Глава киевского режима Владимир Зеленский может быть отстранен от власти. Это произойдет, если руководство Соединенных Штатов Америки выйдет из переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине, считает политолог Василий Вакаров.

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ
Наивные мечты у политолога (ну и &quot;профессию&quot; ему Бог послал, обхохочешься). Не будет юса убирать кровавого , просроченного наркофюрера руины. Зачем ? Этот тупой карлик доказал, что будет до последнего шароварника (колумбийца, португальца и прочих бабуинов), до последнего квадратного  метра земли бывшей руины,  воевать с Россией за интересы наглоскунсов благодаря поддержке фон дыр...как там эту крысу кличут..., и её подружки - секс-игрушки - Кал (асссссс). А во всех грехах будет винить Россию. Тоесть, и без привлечения сил и средств юсы будет поддерживать в регионе очаг напряженности (а это - главная фишка &quot;дипломатии&quot; юсы). Сама же юса, спокойно займется другими делами, перевалив весь этот мусор на еврогейцев, и при этом , трампу выпросят шНобелевку за мир во всем мире.
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