Политолог Вакаров: Америка может отстранить Зеленского от власти

ВАЛЕРИЙ

Наивные мечты у политолога (ну и "профессию" ему Бог послал, обхохочешься). Не будет юса убирать кровавого , просроченного наркофюрера руины. Зачем ? Этот тупой карлик доказал, что будет до последнего шароварника (колумбийца, португальца и прочих бабуинов), до последнего квадратного метра земли бывшей руины, воевать с Россией за интересы наглоскунсов благодаря поддержке фон дыр...как там эту крысу кличут..., и её подружки - секс-игрушки - Кал (асссссс). А во всех грехах будет винить Россию. Тоесть, и без привлечения сил и средств юсы будет поддерживать в регионе очаг напряженности (а это - главная фишка "дипломатии" юсы). Сама же юса, спокойно займется другими делами, перевалив весь этот мусор на еврогейцев, и при этом , трампу выпросят шНобелевку за мир во всем мире.