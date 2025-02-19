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Царьград

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США и Россия: Без устранения причин конфликта решения не будет, считают эксперты

США и Россия: Без устранения причин конфликта решения не будет, считают эксперты

В Эр-Рияде состоялись переговоры США и России по украинскому кризису. Профессор Ли Хайдун отметил, что без устранения причин конфликта, обусловленного расширением НАТО, мира не достичь.

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