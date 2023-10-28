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Закон и Порядок

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Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать

Димитриевская родительская суббота: какого числа, кого можно поминать

© РИА Новости / Виталий Аньков Димитриевская родительская суббота. Архивное фото В православном календаре девять особых дней поминовения усопших, одним из которых является Димитриевская родительская суббота.

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