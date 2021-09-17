Бурятская журналистка призвала сносить памятники казакам

Любопытно, однакоПолитикаБурятская журналистка призвала сносить памятники казакам Бурятская журналист Евгения Балтатарова полагает, что казаки недостойны памятников, установленных на Дальнем Востоке.Вернуться к статье2117НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГМГеоргий МихалевРяженных в кандалы и на каторгу!!!Сергей ЧекановскийТы первым и пойдешь!Василий ИвановичБашку надо снести этой шлюхе пропиндосскойVGVasily GolovОткуда появились буряты как национальность.Когда и за что стала республикой в составе Российской Федерации?Евгения Балтатарова поведала бы историю Бурятии.От царей до наших дней.Или желает рассказать другого историка?Протомонгольские племена, проживавшие на территории нынешней Бурятии, создали так называемую культуру плиточных могил. Гуннское городище. (I в. до н. э. — I в. н. э.) На рубеже нашей эры Прибайкалье составляло северную часть государства Хунну (кит. 匈奴 сюнну) — древнего кочевого народа, с 220 года до н. э. по II век н. э. населявшего Монгольское плато. Согласно широко распространённому мнению, часть хунну дошла до Европы и, смешавшись с уграми, дала начало новому народу, который в Европе известен под названием гунны.206 год — образование Великой Монгольской империи, в которую вошли территории вокруг Байкала. На момент присоединения к России в Предбайкалье и Забайкалье проживали различные монголоязычные этнические группы, такие как баргуты, хори, эхириты, булагаты, ашибагаты, сартулы, табангуты, хонгодоры, икинаты, шошолоки и др. После проведения российско-китайской границы в 1729 году вышеуказанные монголоязычные этнические группы оказались отрезанными от основной массы монголов, в дальнейшем из них начал формироваться бурятский народ. В 1919—1920 годах на территории Бурятии действовали несколько национальных и «белых» правительств — Государство Бурят-Монголия, теократическое Балагатское государство, Великое панмонгольское государство. 8 октября 1990 года Верховным Советом Бурятской АССР была принята Декларация о государственном суверенитете Бурятской Советской Социалистической Республики. Согласно этому документу, Бурятия отказалась от статуса автономии и провозгласила государственный суверенитет Бурятской ССР на своей территории. 24 мая 1991 года Съезд народных депутатов РСФСР утвердил данное решение, внеся поправку в статью 71 конституции РСФСР 1978 года.Вячеслав Белослюдовкакое отношение буряты имеют к гуннам ? гунны дошли до европы ? да , дошли ! и много ли в европе монголоидов ? гунны не были монголоидами.кормчийЖурналистка подхватила вирус ,т. е .ахиждакнулась, а в Тюмени пусть присвоят имя Кучума , националистическое меньшинство сразу замолкнет.Валерий АнтохинМОЖЕТ ОНА ХОХЛОВСКАЯ ЖУРНАЛИСТКА ТЕ ЛЮБЯТ СНОСИТЬЗайцев Виктор Зайцев ВикторКому ещё непонятно до сих пор, что НЕТ уже никакой демократии но есть РЕАНИМИРОВАННЫЙ после 1949 года ДЕМОФАШИЗМ? Эта чокнутая ДУРА , как её там бишь...(Евгения Балтатарова что ли?) с дерьмом вместо мозгов и серого вещества, хотя бы понимает, что ОНА "несёт"? Во-первых, в очередной раз подставила свою "когорту правильных и непогрешимых, называющих себя российскими "либералами и демократами". У которых не хватает ума, хотя бы МОЛЧАТЬ про свои конечные цели, когда они дорвутся до власти в России. Потому как грамотный человек сразу УВИДИТ АНАЛОГИЮ между политикой в Германии при Гитлере и тем, что эта дура и её со-товарищи "ахеджакнутые на вся тела" шендермовичи-быково-бацилошвали-гозманы" предлагают. (Кстати, ржу не мАгу...Они ещё большевиков матерят, за их борьбу с памятниками и церковью). Во-вторых. Мамзели явно надо уезжать не только из Бурятии, но ва-а-аще из России выдвигаться в столь любимые (я просто уверен) ею Сообщество Шизанутых Апездолов (США). Там как раз война идёт во всю с памятниками бывших кумиров. От учёных и артистов до политиков и военных, исторических фигур США. Только пусть с собой либо ваксу захватит, чтобы грим наложить "афроамериканки" или побольше зубной пасты и щёток...Для целование чистым ртом ног "рубероидов". Но откровенно говоря зае...задолбали все эти демо-либерпридурки!NNataОбыкновенный сепаратизм. Если не присечь, то волна смоет со своего пути все. Мало проблем с мигрантами, еще глупость и предательство добавилось.Александр ГорбуновЖурналюга грёбаная, ехай на Украину и сноси там всё на что тебе укажут бандерлоги.Vladimir LioubimcevОчередная продажная проститутка. Тьфу!Ночной кошмарКазакам надо выпороть эту журнашлюшку на площади в назидание...Виктор МуравьевПуть к счастливой жизни не начинается со сноса памятников. Не ты ставила, не тебе ломать! Поставь на свои деньги памятник тому, кого считаешь достойным в противоовес памятнику казакам, и погляди, куда больше цветов принесут.Ночной кошмарВ общем, тянет она на 282 статью УК РФ.Ингерман ЛанскаяНадо увековечивать имена Великих Сыновей Земли Русской - Ермака, Хабарова, Седова, Дежнева, Колчака,...... в памятниках, в улицах, в географических названиях...Белых ВладимирОтправить бурятскую курицу к неграм в Штаты - там ей амерониггеры быстро матку наизнанку вывернут!YPYuriy PintelinМы должны в ноги кланяться казакам, которые расширили границы Государства Российского и возвеличили его. При этом все народы данных территорий сохранились и получили более быстрое развитие. Многие шагнули в современную жизнь из первобытно-общинного строя. Пусть они сравнят свою историю с историей северо-американских индейцев, которых в лучшем случае высылали в резервации, а часто просто уничтожали!!!Александр СтародубцевВот оно - последствие ЕГЭ. Человек с высшим образованием - журналист и не знает разницу между колониализмом и освоением территории. ПОЗОР ВУЗу который выдал диплом этой неграмотной "журналистке".ОлегсандрТаких бестолковых журналисток на костре сжигать надо.Алексей МедведевБеда для любой страны, когда люди начинают смотреть друг на друга через "прицел". Снос любых памятников полнейшая глупость, так же как и размножение разных не государственных подразделений. Ну а призывы каким либо "поркам" уже очень смахивает на ТАЛИБАН (запрещенный в РФ). 90-е породили так называемые капиталистические-рыночные отношения, заменив ими плановые. Результат-"расчленение" общества на нищих и богатых, что в свою очередь порождает жадность, зависть и, как результат НЕНАВИСТЬ! Ненависть - "мать" революций , воин и прочих общественных катаклизмов. ЭТОГО КТО-ТО ХОЧЕТ??? Поэтому, призывы сносить памятники и кого-то пороть очень не долго видная и не долговечная политика!Александр ЧаловНу если взять за основу точку зрения этой финтифлюшки(наверняка книг не читала, даже газет, а круглосуточно торчит в тиктоке), то милейший бурятский народ надо свести к нулю, как потомков Чингисхана, который в свою очередь свел к нулю восточных славян.Комментировать
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