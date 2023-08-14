"Открываем о г о н ь!." Амеры вновь решили "проверить" рюсских на слабо и послали судно к Измаилу. Наш патруль церемониться не стал.
Наши жестко "приголубили" амерский сухогруз
Комментарии
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Людмила Лиханова
Ну если бы нашли запрещенку то выгод много: протест этому образованию, конфискация груза и корыта и многое другое.
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1 час.
Людмила Лиханова
Всему свое время. Для тех кто не поймет так и будет.
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1 час.
Людмила Лиханова
А это - предупреждение, а не красная черта. И если снова не поймут, то лишатся всего: и судна и груза и...
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1 час.
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