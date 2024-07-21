Глава ЛБИ Мизулина требует проверять Глюкозу на наркотики перед концертами

Руководитель объединения “Лига безопасного интернета” Екатерина Мизулина предложила органам власти проверять певицу Глюкозу на присутствие наркотических веществ в организме после скандального концерта в Красноярске, сообщает «ТВЦ».
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