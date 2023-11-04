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Глава МО Италии Крозетто заявил, что время для перемирия на Украине не пришло

Глава МО Италии Крозетто заявил, что время для перемирия на Украине не пришло

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто заявил, крепкий мир на Украине не может быть основан только на боевых действиях, однако время для политического перемирия между конфликтующими сторонами еще не пришло.

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Комментарии
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Сергей Лазарев
Это сын дуче?
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